Com o objetivo de desobstruir o acostamento e melhorar as condições de tráfego na Rodovia do Contorno, a Prefeitura de Volta Redonda atua desde a última segunda-feira (dia 18), na retirada de resíduos sólidos no trecho de acesso ao bairro Parque do Contorno. A equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura contabilizou mais de 250 toneladas de entulhos de obras removidos em três dias de trabalho.

A manutenção da Rodovia Prefeito Nelson dos Santos Gonçalves, conhecida como Rodovia do Contorno, foi identificada como prioridade pela nova gestão municipal. A pista de 12,5 quilômetros liga a BR-393 (Via Lúcio Meira) à BR-116 (Via Dutra) retira o trânsito pesado no centro de Volta Redonda e deve estar adequada às normas de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

O secretário de Infraestrutura de Volta Redonda, Jerônimo Telles, lembrou que o acostamento é parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim.

“O trecho de acesso ao Parque do Contorno estava com o acostamento interrompido por entulho de obras, impedindo o uso do espaço. Além disso, o acúmulo do material prejudicava a visão dos motoristas”, disse Jerônimo, lembrando que, somente na segunda e terça-feira, dias 18 e 19, a equipe da secretaria fez mais de trinta viagens de caminhão para retirar o entulho e levar ao depósito municipal às margens da Rodovia dos Metalúrgicos, atrás da Casa de Portugal.