O Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, desativado desde o ano passado, está passando por uma série de melhorias para garantir a segurança das famílias residentes no local e para uma reabertura das visitações futuramente.

São serviços de capina, roçada, retirada de entulho e melhoria da acessibilidade ao local.De acordo com o responsável pelo parque, Caio Vinicius Couto, a próxima etapa consiste no preparo para as atividades da Educação Ambiental que estão previstas para o segundo semestre desse ano, seguindo as indicações sanitárias devido à pandemia.

“Primeiro estamos fazendo toda a parte de limpeza e acessibilidade. Posteriormente iniciaremos o preparo dos plantios, viveiros, herbário para as ações da educação ambiental e agroecologia. A ideia é preparar todo o parque para, quando oportuno, abrir para a visitação de escolas, Cras, associações e incentivar o cultivo de hortas em instituições e casas”, explicou.

O parque também está sendo preparado para atuar como uma das atrações turísticas da cidade. São trilhas de caminhadas, bosques e o centro de visitação, além de futuramente receber um espaço destinado às trilhas e competições de Mountain Bike.

O parque

Com 211 hectares, o Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá é a maior área verde de Volta Redonda. O local pertence à cidade desde 1955. Em 1988 foi transformado em Área de Proteção Ambiental, pela Lei Orgânica do Município.

São 90 hectares cobertos por mata atlântica nativa e trechos reflorestados. Tem como objetivo proteger a biodiversidade dos ecossistemas dela inerentes e atuar como reguladora da qualidade do ar da região, sobretudo próximo à área urbana.Desde 1993, passou a produzir mudas de espécies arbóreas apropriadas para áreas urbanas, reflorestamento, contenção de encostas e encostas e recuperação de área degradada.

As mudas cultivadas no local são distribuídas pela prefeitura a projetos que ambientais que tenham intuito de reflorestar.