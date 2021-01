O Volta Redonda goleou por 7 a 2 o Porto Real no primeiro jogo-treino da pré-temporada para o Campeonato Carioca 2021. Alef Manga, duas vezes, Luciano Naninho, duas vezes, Bruno Barra, João Vitor e Pedro Alves marcaram ao gols da vitória na manhã deste domingo, no CT Oscar Cardoso. Hulk e Ramon anotaram para os visitantes.

Após o confronto, o técnico do Voltaço Neto Colucci avaliou como positiva a atuação da equipe neste primeiro jogo da preparação para o Estadual.

“Completamos hoje dez dias de pré-temporada, com treinamentos em período integral todos os dias, e é muito importante você iniciar o primeiro jogo-treino marcando muitos gols, como foi diante do Porto Real. O placar em si não é importante, mas sim a quantidade de gols, você ter esta fome de buscar sempre o ataque. Outros pontos importantes deste jogo-treino foi a postura da equipe com a marcação de bloco alto, pressionando o adversário assim que perde a bola e o trabalho de passe em velocidade para quebrar as linhas do adversário. Claro que temos que corrigir algumas erros que percebemos, mas, no geral, gostei muito da nossa atuação hoje, principalmente porque vencer é sempre bom, com um placar elástico melhor ainda”, analisou.