Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, que contou com o apoio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, resultou na apreensão de 57 kg de cocaína no final desta quarta-feira (dia 27), na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, na Serra das Araras.



Os agentes realizavam abordagens na rodovia e deram ordem de parada a um caminhão baú. Em razão do nervosismo do motorista do veículo, foi feito uma vistoria detalhada no compartimento de cargas.

Em meio aos sacos de vermiculita, utilizada normalmente como isolante térmico, acústico e como adubo, os policiais encontraram dez tabletes e dois grandes sacos de pó semelhante a cocaína. O homem que conduzia o caminhão relatou estar em viagem de trabalho de São Paulo para o Rio de Janeiro e alegou desconhecer a existência da droga no veículo. Ele foi preso em flagrante.