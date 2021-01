Policiais militares apreenderam dois revólveres e drogas, nesta quarta-feira (dia 27) na Rua Enezir José Gonçalves, na Vila Independência, em Barra Mansa. No final da tarde, eles receberam denúncia de homens armados vendendo entorpecentes no local.

Durante observação, eles contaram três suspeitos, mas, quando partiram para a abordagem, um conseguiu escapar. Os outros foram identificados como Sidney Nunes, o “Magal”, de 43 anos, e Wilber Nunes Alves, o “Bicha”, de 30 anos.

Com eles, os agentes apreenderam um revólver calibre 38 com cinco munições, um revólver 32, municiado com seis balas, mais três munições do mesmo calibre, nove pinos de cocaína, quatro sacolés de maconha e R$ 306 em dinheiro. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Barra Mansa.