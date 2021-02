Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realiza nesta terça-feira (dia 2) a abertura dos trabalhos com a eleição da Mesa Diretora para o biênio (2021/2023). O pleito deve contar, a princípio, com chapa única, do deputado André Ceciliano (PT).

A sessão Legislativa acontece a partir das 14h30min, quando o governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), apresenta o Plano de Governo para 2021. Em seguida, às 15h, o atual presidente da Casa, André Ceciliano, inicia a sessão preparatória e posterior eleição dos membros da nova Mesa Diretora da Alerj.

A Mesa Diretora é composta por 13 integrantes: presidente, quatro vice-presidentes, quatro secretários e quatro vogais. Todos os integrantes são efetivos e têm direito a voto. Todos os deputados podem apresentar a formação de uma chapa, também composta por 13 membros, até o início da sessão. A votação é nominal e aberta – cada deputado declara seu voto.

A chapa é eleita por maioria absoluta dos votos (36), em primeira chamada, e, por maioria simples (metade dos presentes mais um), em segunda chamada. Os parlamentares podem votar a favor ou contra as chapas, podem abster-se ou até mesmo votar somente em determinados integrantes da chapa. O evento será semipresencial e terá transmissão da TV Alerj, a partir das 15h. Foto: Arquivo