A Polícia Rodoviária Federal prendeu, no fim da manhã desta terça-feira (dia 2), um jovem de 25 anos que dirigia um veículo de luxo que havia sido roubado em setembro do ano passado, no Rio de Janeiro. A prisão ocorreu no km 319 da Via Dutra, na altura de Itatiaia.

Segundo a PRF, o rapaz dirigia um Audi Q3 ano 2014, avaliado em pouco mais de R$ 77 mil, com placa de Teresópolis. Ele informou aos agentes que o veículo tinha sido emprestado por um amigo em Juiz de Fora (MG), para que ele viajasse até Corumbá (MS), para visitar uma amiga.

Ao verificaram os sinais de identificação do veículo, os policiais constataram que se tratava de um clone. O jovem possuía antecedentes criminais por roubo e receptação. Ele foi encaminhado para a delegacia de Itatiaia, onde o caso foi registrado. Foto: PRF