A Polícia Civil investiga um possível homicídio ocorrido no prédio anexo do Centro Administrativo São Sebastião, a principal sede da Prefeitura do Rio, após um funcionário encontrar um corpo no local nesta terça-feira (dia 9).

Inicialmente, o caso foi tratado como um suicídio, pois havia uma forca na cena do crime. Entretanto, por conta da quantidade excessiva de sangue e de algumas lesões no corpo, os agentes acreditam na possibilidade de um assassinato.

A Delegacia de Homicídios foi acionada e apura o caso. *As informações são da colunista Berenice Seara