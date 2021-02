Um homem foi preso nesta quarta-feira (dia 10) com um revólver calibre 38, uma pistola 9 mm e uma grande quantidade de drogas, no Retiro. A prisão ocorreu no local conhecido como Grota do Germano, na Estrada da Fundação Beatriz Gama.

Segundo a PM, agentes foram até o local apurar uma denúncia. O suspeito, que foi cercado numa área de mata, portava além das armas, 161 pinos de cocaína, 72 pedras crack, 46 trouxinhas de maconha e 10 frascos de cheirinho da loló e um rádio de comunicação com duas bases.

No local onde ele foi encontrado, ainda havia foram achados mais 520 pinos de cocaína, totalizando 681, dois rádios e duas bases de recarga. Foto: PM