A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (dia 10) a Operação Desmascarados, contra suposta fraude em contratos no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). A ação apura a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) durante a Pandemia de Covid-19, bem como de desvio do dinheiro público, mediante sobrepreço desses materiais – com alguns sendo comprados pelo triplo do preço de mercado.

30 policiais irão cumprir cinco mandados de busca e apreensão na Tijuca, no Maracanã e em Jacarepaguá, no Rio, e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio. Os investigados respondem pela prática dos delitos de organização criminosa, peculato e fraudes em licitação.

A investigação

As suspeitas de irregularidades estão consubstanciadas em documentos elaborados pelo setor de Auditoria da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e também em relatório de fiscalização da CGU.

As auditorias e as investigações indicam o favorecimento de determinado grupo de empresas que para cometimento dos delitos contavam com a conivência de funcionários públicos.

Em apenas uma Dispensa de Licitação, no valor de R$ 1.280.450,00 para a aquisição, dentre outros itens, de 6.500 máscaras e 6.500 aventais, pelos preços individuais, respectivamente, de R$ 47,80 e R$ 49,50, enquanto que tais itens foram cotados em Chamamento Público da EBSERH, respectivamente, por R$ 12,50 e R$ 15.

Neste caso, a CGU apontou sobrepreço no valor de R$ 650.270,00, e um superfaturamento, de R$ 398.444,00, além de fortes indícios da montagem do processo realizada pelo Hospital Universitário Gaffrée e Guinle.

Além disso, apura-se que, provavelmente, o quadro societário das empresas beneficiadas seja integrado por “laranjas”.