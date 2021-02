Por unanimidade, em reunião no Conselho Arbitral, realizado na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (dia 11), os representantes dos 16 clubes que disputam a Série A do Campeonato Carioca aprovaram a proposta de cessão dos direitos de transmissão de TV aberta para a Record.

Doze clubes já assinaram o contrato. Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo receberão os documentos para oficialização através da assinatura de seus presidentes.

Em decisão dos clubes e da FERJ, o início do Campeonato Carioca de 2021 acontecerá nos dias 6 e 7 de março.