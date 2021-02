Os doze clubes que disputarão a elite do futebol carioca neste ano decidiram, em reunião arbitral realizada nesta quinta-feira (dia 11), pelo adiamento em uma semana do Campeonato Estadual. Prevista para começar no dia 28 de fevereiro, a competição será agora disputada a partir do dia 6 de março.

A decisão beneficia atletas e clubes, que terão mais uma semana para se preparar. Agora, o Estádio Raulino de Oliveira, que ano passado cedeu seu espaço para a instalação de um hospital de campanha para pacientes com a Covid-19, também terá mais tempo para recuperar suas estruturas e seu gramado.

11 times já estão confirmados no campeonato: Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Macaé, Madureira, Portuguesa, Resende, Vasco e Voltaço. O último participante será decidido ao fim da fase preliminar que, no momento, é liderada pelo Nova Iguaçu.