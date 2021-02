O Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o Taubaté-SP em jogo-treino disputado na manhã deste sábado (dia 13), no Joaquinzão, em Taubaté.

O Esquadrão de Aço terminou o primeiro tempo vencendo com o gol do atacante João Vitor. Na segunda etapa, após os 20 minutos, o comandante Neto Colucci trocou todos os titulares e colocou em campo os demais relacionados para a partida. Nos minutos finais da atividade, a equipe paulista empatou o confronto com Luiz Fernando.

Neto Colucci ainda não pôde contar com o zagueiro Heitor, o lateral-direito Oliveira e o atacante João Carlos, que se reapresentam nesta segunda-feira. Além dos três, Neto também teve o desfalque dos volantes Hiroshi e Wallisson, que se recuperam de lesões.

“A equipe se comportou bem, teve muita posse de bola, criou muitas oportunidades, mas precisamos ser mais competentes na hora de finalizar. Porém, isso é com o trabalho, no dia a dia, treinando forte para conseguir evoluir e melhorar a decisão final. A marcação foi muito boa, tivemos um poder de reação muito bom quando perdíamos a bola. No segundo tempo, fizemos as mudanças, o Taubaté cresceu no jogo, marcou um belo gol em um chute de fora da área. Depois, criamos ainda mais chances de gol, mas, no geral, foi um jogo-treino muito proveitoso. Já conseguimos observar uma evolução muito boa da equipe, fisicamente já estamos suportando bem a partida e acredito que, com o adiamento da nossa estreia, iremos conseguir chegar ainda mais preparados para enfrentar o Madureira”, destacou o técnico tricolor.