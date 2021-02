Um homem de 38 anos acusado pela esposa de agressão, ameaça e estupro, foi preso neste domingo (dia 14), no bairro Roselândia, em Barra Mansa. O detido tem antecedentes criminais por violência doméstica.

Segundo a Polícia Militar, a mulher, de 48 anos, relatou aos policiais que foi agredida com tapas no rosto, nas costas e nos braços e que foi obrigada a ter relações com ele, sendo ameaçada com uma faca.

O homem foi preso na residência do casal e levado à delegacia de Barra Mansa