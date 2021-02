Policiais militares detiveram no final da tarde do domingo (dia 14), em Barra Mansa, dois homens suspeitos do furto de um andaime na cidade. Eles foram abordados na Rua Radialista Paulo Miranda, no Centro, quando colocavam as peças na carroceria de um caminhão.

Aos policiais, os suspeitos, de 48 e 27 anos, teriam alegado que pretendiam vender o material para um ferro velho, pois estão passando por dificuldades com o fim do auxílio emergencial do governo federal.

Segundo a PM, um dos detidos tem passagens pela polícia por assalto a mão armada, furto e corrupção de menores. Na delegacia, a dupla foi indiciada por furto qualificado. Depois de ouvidos, no entanto, eles foram liberados e vão responder em liberdade. Foto: PM