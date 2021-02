Admiradores de arte, cultura digital e tecnologia não podem deixar de visitar a Hack Expo, uma das atrações do HACKTUDO Sul Fluminense. A edição regional acontece de 22 de fevereiro a 06 março, no site www.hacktudo.com.br, e vai contar com exposições totalmente online e interativas de dois grandes artistas brasileiros. Na mostra virtual, o espectador poderá conhecer as obras utilizando recursos para ver de perto cada detalhe das peças.

Uma das exposições é do artista recifense Jota Azevedo, que participa do HACKTUDO pelo terceiro ano consecutivo. Na mostra ‘Robôs’, o artista trabalha a sustentabilidade com uma visão futurista, apresentando peças criadas com resíduos eletrônicos, como cabos de computadores, mouses, disquetes, chips, entre outros. Serão exibidos 11 robôs da coleção ‘Eco Fiction’.

“Eu sempre falo que participar do HACKTUDO é tudo de bom! É uma chance de poder expor meu ativismo sustentável em forma de arte e levar a mensagem de preservação da natureza para mais pessoas”, comentou Jota Azevedo, destacando que o festival aborda o tema tecnologia sem deixar de falar sobre descarte, reciclagem e reaproveitamento de produtos eletrônicos.

Já a exposição ‘No Céu da Placa Mãe’ homenageia o fotógrafo Carlos da Silva Assunção Filho, mais conhecido como Cafi, falecido em 2019. A mostra virtual revela o processo de transformação da foto analógica para a digital e convida os espectadores a refletirem sobre a relação da fotografia com a tecnologia. Natural de Pernambuco, Cafi é autor de mais de 300 capas de discos de músicos da MPB, como Milton Nascimento, Chico Buarque e Jards Macalé.

Um dos idealizadores do HACKTUDO e filho do artista homenageado, Miguel Colker, conta de onde veio a inspiração do pai. “A exposição é resultado de um conceito criado pelo meu pai, que observou que em tudo existe uma placa mãe. Na tecnologia, ela está presente em produtos como celulares, computadores, tablets etc. Já na natureza, existe a mãe terra, que rege tudo que está ao redor”, comentou Colker, convidando os moradores da região para visitarem o Hack Expo.

FESTIVAL DIGITAL E GRATUITO – Além do Hack Expo, a programação do HACKTUDO Sul Fluminense conta com diversas atividades culturais, práticas e de entretenimento. Pela primeira vez, o festival de cultura digital será realizado fora da capital carioca. A versão,100% gratuita e online, acontece entre os dias 22 de fevereiro e 06 de março.

A programação completa do festival pode ser acessada no site www.hacktudo.com.br ou nas redes sociais usando @hacktudofestival.

O HACKTUDO Sul Fluminense é realizado pela Araucária Agência Cultural e conta com o patrocínio e parcerias de empresas que apostam nas propostas do projeto, entre elas a CSN Inova, Saint-Gobain, Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), Fundação CSN, M4U, além do apoio da comunidade Rio Sul Valley e da coprodução da Tr1vor.