Em uma convenção municipal que aconteceu na noite de terça-feira (dia 23), no Centro de Itatiaia, os nomes do empresário Irineu Nogueira (PTB) e do ex-secretário de Desenvolvimento do município Denilson Sampaio (PSDB) foram escolhidos, respectivamente, pré-candidato a prefeito e vice da coligação ‘União por Itatiaia’, que também é composta pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), para disputa da eleição suplementar do próximo dia 11 de abril.

A data foi definida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) a partir de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que anulou a eleição majoritária de 2020 em razão da inconstitucionalidade envolvendo um dos candidatos, naquela ocasião. Organizado em conformidade com os protocolos de segurança sanitária, o evento contou com a presença de diversas lideranças políticas da Região das Agulhas Negras, além de familiares, correligionários e apoiadores dos pré-candidatos.

Na ocasião, Irineu elencou a saúde como um dos principais setores de Itatiaia a receberem investimentos, em caso de um eventual mandato. “Para mim é uma missão, um ideal, porque muitos estão morrendo aqui nesta fila de Itatiaia, que não oferece nada. A gente vê que é muita politicagem e pouco trabalho, mas não estou aqui para criticar ninguém, porque nosso projeto é transformar Itatiaia em referência para o Brasil, vejo que o município tem muito dinheiro e está mal gerido”, declarou o candidato que também tem na educação e qualificação profissional áreas primordiais para serem trabalhadas.

Em relação ao funcionalismo, Irineu disse que fará o possível e o impossível para melhorar as condições dos servidores públicos municipais, aposentados e da ativa. O pré-candidato também destacou a chegada de grandes empresas para Itatiaia durante o período em que ocupou a pasta de Desenvolvimento do município (2009-2016). Denílson frisou que não fez nada sozinho. “Precisei do apoio de várias pessoas, quero continuar trabalhando, junto com Irineu, pelas pessoas e para a cidade de Itatiaia voltar a crescer e gerar empregos”, disse.

O pré-candidato a vice disse ainda que o que mais me chamou a atenção foi a vontade do Irineu. “Pelo ser humano que ele é. Então, eu quero dizer pra vocês que o Irineu tem um coração maravilhoso , que quer o bem das pessoas, ele sentiu na pele a necessidade de as pessoas de bem fazerem parte da política, eu confio muito no Irineu e é por isso que estou aqui do lado dele”.

“Eu vim aqui declarar o meu apoio à sua pré-candidatura entendendo que é um novo momento, vocês de Itatiaia estão tendo a oportunidade de escolher um novo prefeito, de começar uma nova história, eu vejo que o Irineu hoje é o melhor nome, mais preparado para fazer com que Itatiaia cresça, ao lado dele o Denilson, que tem uma experiência fantástica”, disse o prefeito de Porto Real e ex-deputado federal Alexandre Serfiotis (PSD).

Já o presidente do PTB de Itatiaia, Eduardo Kraucs, disse que esse momento é um momento de júbilo. “Estamos unidos aqui, é um sonho que está se realizando. Há um ano e meio o Irineu chamou a gente para conversar e disse que tinha um sonho de transformar Itatiaia, lembro como se fosse hoje: Irineu e eu saímos pelas ruas, trabalhando”.