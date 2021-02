Tomou posse nessa quarta-feira (dia 24), como presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), mantenedora do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Eduardo Guimarães Prado. A solenidade aconteceu de forma virtual com a presença de todos os membros dos conselhos Curador e Diretor da instituição.

Eduardo Prado, advogado, professor, nascido em Volta Redonda no dia 24 de setembro de 1963, filho de Edu Prado e Olívia Guimarães Prado, casado com Cecilia Prado, pai de Leonardo Prado, também advogado, ingressou na FOA, em 1996. Eduardo atuou como professor do Curso de Ciências Contábeis e Direito, coordenador do curso de Direito, Diretor de Centro de Área, Assessor Jurídico e da Reitoria, Superintendente Executivo e vice-presidente.

De acordo com o presidente, o sentimento em assumir a Direção da FOA é de responsabilidade. “A Fundação Oswaldo Aranha não tem um dono, ela tem responsáveis por sua condução institucional e acadêmica. O sentimento inicial pela ausência física do presidente Dauro Aragão, ainda é muito grande, que só é superada pelo apoio incondicional que recebo dos Participantes da FOA, Membros do Conselho Curador, Diretor e Fiscal, da Reitoria e Pro-reitorias, professores, funcionários administrativos, diversas instituições privadas e membros de nossa sociedade que já apoiavam a administração exercida pelo Presidente Dauro Aragão, que tive a honra de contribuir nestes 26 anos que estou na FOA e UniFOA, e 19 anos ao lado do Presidente Dauro Aragão, pontuou Eduardo.

O novo presidente é formado em Direito, pela Sociedade Barramansense de Ensino Superior (1987). Em 2005, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Escola Superior de Advocacia – OAB/RJ. Possui Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente, pelo UniFOA (2011), especialização em Desenvolvimento Gerencial de Unidades Básicas do Sistema Único de Saúde, SUS, pela Fundação Oswaldo Cruz, FIOCRUZ (1999), especialização em Docência do Ensino Superior, pelo UniFOA (1996) e Institute on Innovation in Higher Education (Instituto de Inovação no Ensino Superior), Academic and Profissional Programs for the Americas – HAVARD, LASPAU, Estados Unidos (2012).

Durante os mais de 26 anos como colaborador da FOA, Eduardo Prado foi responsável por diversas parcerias e projetos entre a FOA/UniFOA e outras instituições públicas e privadas.

São muitos os desafios à frente da Presidência, o setor educacional está em constante transformação e a instituição sempre está na vanguarda dos acontecimentos educacionais de nossa região. “A FOA foi criada em 1967, no século passado e sempre esteve à frente de seu tempo no ensino Superior e esta tradição e qualidade serão permanentes na condução da Instituição de Ensino”, concluiu Eduardo.

