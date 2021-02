O secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Comte Bittencourt, informou nesta quarta-feira (dia 24), que o Colégio Militar de Volta Redonda, localizado no bairro Açude, não será fechado. A informação foi repassada ao vereador Betinho Albertassi (PSD).

Conforme previsto no convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), Prefeitura de Volta Redonda e Corpo de Bombeiros, a Secretaria ficou responsável por ceder professores, o que não aconteceu. Atendendo a um pedido dos moradores, o vereador Betinho Albertassi procurou o secretário de Educação, que garantiu que a unidade manterá as atividades. “Quero tranquilizar a população de Volta Redonda. A orientação do Governador Claudio Castro é não fechar qualquer unidade de ensino. “Asseguro que o Colégio Militar não será fechado”, declarou o secretário.

O processo seletivo do Colégio Militar para 60 vagas teve, em 2021, quase 800 participantes. O vereador comemorou a continuidade das atividades. “Eu acredito que a educação é a melhor forma de transformar a vida das pessoas. Fico feliz em poder contribuir. Agradeço ao secretário pelo comprometimento em manter a escola aberta e agora vamos pleitear a ampliação da quantidade de vagas”, declarou Betinho.