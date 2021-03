Policiais militares apreenderam duas armas, no dia passado, na casa de um policial civil aposentado, em Volta Redonda. Segundo a ocorrência da Polícia Militar, uma equipe foi chamada ao bairro Parque das Ilhas por uma mulher. Ela disse ter sido ameaçada pelo marido, que teria apontado um revólver municiado para ela.

Quando os policiais chegaram, a mulher se aproveitou de um momento de descuido do marido e colocou a arma dentro de uma bolsa, entregando aos policiais o revólver, carregado com cinco balas. Em busca no imóvel, os PMs encontraram também uma espingarda calibre 22 com duas cartucheiras e dois carregadores.

Também foram apreendidas 17 munições calibre 38 e outras 45 calibre 22. O casal foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Foto: Polícia Militar