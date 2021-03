A Prefeitura de Volta Redonda está concluindo a construção de nova rede de água pluvial no bairro Morada da Colina, região do Jardim Amália. O serviço, na Rua Evaristo da Veiga, foi executado pela Secretaria de Infraestrutura e era aguardado pelos moradores há mais de três anos.

Segundo a prefeitura, o manilhamento da rede possui 46 metros e foi realizado com recursos próprios do município num prazo de 30 dias. O serviço de drenagem corrigiu o risco de desabamento na parte alta do bairro no Condomínio Vivendas da Colina.

“A caixa de rede de água pluvial estava rompida e com as chuvas prejudicava os moradores da localidade. Utilizamos para recuperar o local mais de 100 caminhões para fazer o aterramento. É uma obra importante que contempla centenas de moradores que sofriam com o problema”, disse o secretário de Infraestrutura, José Jerônimo Telles.

O secretário ainda destaca que a SMI vem atuando em várias frentes de obras na cidade. Foi concluída em fevereiro, a construção de nova rede de água pluvial na Rua Eloi Pimentel, no bairro Água Limpa. O serviço de drenagem melhorou o acesso ao Túnel 20, uma alternativa à Rodovia Lúcio Meira (BR-393) para os motoristas chegarem à Rodovia do Contorno. Além disso, na Vila Santa Cecília, foi construída uma rede de água pluvial, na Rua 18, para evitar alagamento nas proximidades do Edifício Gacemss, em meados de fevereiro.