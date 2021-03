O goleiro Andrey Ventura foi o nome do jogo na vitória do Volta Redonda sobre o Vasco. Com pelo menos três defesas difíceis, o camisa 12 tricolor parou o ataque adversário e terminou a partida sem ser vazado. Atuação que rendeu, além dos três pontos para o Voltaço, a vaga na seleção da 2° rodada do Campeonato Carioca, em eleição realizada pelas mídias sociais da competição.

“Feliz demais pela atuação que tive e em poder ajudar meus companheiros em uma partida tão difícil como foi diante do Vasco. Não estávamos fazendo um bom primeiro tempo e consegui ali, com duas grandes defesas, assegurar o placar sem gols, para que o professor Neto conseguisse ajeitar a equipe no intervalo. Retornamos melhor para o segundo tempo, equilibramos o jogo e buscamos esta importante vitória, que, com certeza, irá trazer muita confiança para mim e para a toda a equipe na sequência da competição”, destacou o goleiro tricolor.

Na próxima rodada, o Voltaço irá enfrentar a Portuguesa-RJ, domingo, dia 14, no estádio Luso Brasileiro, em seu primeiro jogo fora de casa neste Estadual.

“Em um campeonato curto e de pontos corridos, é de extrema importância vencer em casa, o que deixamos escapar na estreia, mas conseguimos diante do Vasco, e ir buscar pontos fora. A Portuguesa vem embalada, venceu dois grandes e irá impor o forte ritmo de jogo dela. Porém, a nossa equipe vem em uma crescente, terá uma semana cheia para trabalhar e entrará em campo para competir e buscar a vitória até o último minuto”, projetou.