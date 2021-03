O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) foi internado nesta segunda-feira (dia 8), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratamento da Covid-19.

De acordo com nota da assessoria do parlamentar, Vieira realizou exames iniciais e está instalado em um apartamento. O boletim médico e outras informações sobre o quadro de saúde do senador serão divulgados ao longo do dia.

Com Vieira, passam a ser três os senadores internados para o tratamento da doença. Lasier Martins (Podemos-RS) e Major Olímpio (PSL-SP) também precisaram de atendimento hospitalar.

Lasier está internado em quarto clínico do Hospital São Lucas, da PUC, em Porto Alegre. De acordo com nota da assessoria publicada no fim de semana, “o quadro está estável e sem risco de piora clínica e sem necessidade de utilização de oxigênio”.

Já o senador Major Olimpio segue internado em uma unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital São Camilo, em São Paulo, após ter sido diagnosticado com Covid-19 no início da semana passada.

Segundo a assessoria do senador, ele “está na UTI devido a recomendação médica para tratamento de um quadro de infecção, mas sem a necessidade de intubação”.

Lasier tem 78 anos, enquanto Major Olímpio tem 58 anos e Alessandro Vieira, 45 anos. Os três foram diagnosticados com a doença após sessões presenciais em Brasília no fim de fevereiro.

Desde o início da pandemia, a Covid-19 vitimou dois senadores. Arolde de Oliveira morreu em outubro do ano passado, aos 83 anos, e José Maranhão faleceu em fevereiro deste ano, aos 87 anos.