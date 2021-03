Um jovem, identificado como Kevin Claudio Boa Ventura Siqueira, de 21 anos, foi assassinado a tiros, na noite desta terça-feira (dia 9), em Resende. Ele foi baleado dentro do Bar do Manezão, na Rua 31 de Março, no Morro do Batista. Um adolescente de 16 anos ficou ferido.

Ele jogava sinuca com Kevin quando, segundo informou o dono do bar, três homens encapuzados chegaram num Voyage prata e dispararam contra os dois. Kevin morreu na hora. O menor foi socorrido no Hospital de Emergência de Resende.

A Polícia Militar foi informada que ele não corre risco de morte, mas seria submetido a uma cirurgia. Ainda não há suspeitos do crime.