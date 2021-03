A Prefeitura de Volta Redonda conseguiu garantir um recurso de última hora para aplicar na melhoria das condições da sua população. A pedido do prefeito Antônio Francisco Neto (DEM), o valor de R$ 150 mil faz parte de uma emenda parlamentar da deputada federal Clarissa Garotinho (PROS-RJ), que já tinha reservado no ano passado quase R$ 2 milhões para a cidade. Clarissa e Neto se reúnem a partir das 12h desta quarta-feira (dia 10), na sede do governo municipal.

O objetivo do encontro é discutir novas parcerias que beneficiem a cidade. Este ano, Clarissa Garotinho já tinha, inclusive, fechado suas destinações em emendas, mas fez um remanejamento depois que o prefeito Neto entrou em contato pessoalmente pedindo novos recursos. Em 2020, a parlamentar já tinha destinado R$ 1,5 milhão para o combate à Covid e R$ 500 mil para ações na área de Esporte.

“Esse pedido do Neto foi muito importante para que a gente possa aproximar nosso gabinete da cidade, trazendo verbas, levando Volta Redonda aos ministérios. Estaremos cada vez mais ajudando o prefeito a governar. A gente sabe que o perído é difícil. É preciso que os deputados estejam atentos ajudando, sobretudo na área de saúde”, afirmou Clarissa.

Neto foi o prefeito escolhido na última eleição municipal, quando Clarissa apoiou a então candidata do seu partido, Dayse Penna. No entanto, o atual prefeito de Volta Redonda sempre teve bom trânsito na família Garotinho, tendo sido inclusive secretário estadual de Receita na gestão da ex-governadora Rosinha Garotinho, mãe de Clarissa. Recentemente, Clarissa disse que quer ajudar mais o Sul Fluminense com verbas.