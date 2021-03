O Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin votou, nesta terça-feira (dia 10) a favor do agravo de instrumento apresentado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) e impetrado na Corte para impugnar a chapa do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, que assumiu a prefeitura graças a uma decisão monocrática concedida em dezembro pelo ministro Alexandre de Moraes. Fachin é o terceiro membro da corte a manifestar seu voto e primeiro a se mostrar contrário a manutenção de Neto no cargo.

Anteriormente, o relator do processo, Alexandre de Moraes e Luis Felipe Salomão votaram a favor de Neto. Composta por sete ministros, a corte do TSE pode decidir nesta quinta-feira o destino político do atual prefeito. Com mais dois votos favoráveis, Neto continua no cargo. Ainda restam os votos de Mauro Campbell Marques, Tarcísio Vieira de Carvalho, Sérgio Silveira Banhos e Luís Roberto Barroso. Nos bastidores da política do município, o clima é de indefinição.

A audiência é do tipo virtual. Cada ministro coloca seu voto no sistema do TSE, que irá informar quando o processo terminar.