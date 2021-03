A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (dia 11), a Operação Ossobuco, que investiga crimes de organização criminosa, peculato, fraudes em licitação e lavagem de dinheiro, além do superfaturamento em contratos firmados com empresas responsáveis pelo fornecimento de materiais de neurocirurgia e ortopedia para Hospital Federal dos Servidores e para o Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Rio de Janeiro. Sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na zona oeste da capital fluminense.

Segundo a PF, foram verificados indícios de direcionamento em procedimentos licitatórios em hospitais, por conta da utilização de siglas.

Os recursos públicos federais, sob suspeitas de irregularidades, somam mais de R$ 3,5 milhões, tendo os investigados movimentado mais de R$ 100 milhões em suas contas bancárias, inclusive por meio de sucessivos saques em espécie.