A indecisão quanto ao futuro de Antônio Francisco Neto (DEM) como prefeito de Volta Redonda ficou ainda maior nesta quinta-feira (dia 11). Isso porque, o Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Sérgio Banhos foi contrário a decisão monocrática do relator do processo, Alexandre de Moraes, expedida em dezembro do ano passado, que permitiu que Neto assumisse o Palácio 17 de Julho. Com o voto de Banhos, o placar está empatado em 2 a 2. Na noite desta quarta-feira (dia 10), Edson Fachin já havia votado contra Neto. Alexandre de Moraes e Luís Felipe Salomão votaram a favor da permanência do prefeito no cargo.

Ainda restam os votos dos ministros Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Luís Roberto Barroso, o presidente do TSE. Neto precisa de quatro votos favoráveis para permanecer no cargo, já que a Corte do Supremo é composta por sete ministros.

Em caráter online, os Ministros apresentarão a justificativa para seus votos ao final do processo.