Idosos de 79 e 80 anos começarão a ser vacinados contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira (dia 12) em Volta Redonda. A aplicação das doses será possível graças a chegada de um novo lote com 2.240 unidades da CoronaVac, enviadas pelo Governo Federal.

A vacinação acontece de 9 às 16h, de segunda a sexta-feira, nas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 1.920 doses serão destinadas aos idosos que ainda não se vacinaram, enquanto o restante, 320, é para a segunda aplicação, no complemento do ciclo de imunização.

Os vacinados nesta etapa foram identificados por meio do cadastro feito através do site da prefeitura e nas unidades de saúde, que já fazem acompanhamento. Quem faz parte deste público-alvo (79 a 80 anos) e não realizou o cadastro deve procurar uma unidade de saúde mais próxima de sua residência com um documento de identidade ou cartão do SUS para se vacinar.

A Secretaria Municipal de Saúde está entrando em contato com os idosos cadastrados nesta etapa por meio de telefone, mensagem via WhatsApp ou e-mail; todos eles informados previamente no cadastramento.

Vacinação de acamados

A vacinação de acamados acima de 80 anos continua. A Secretaria Municipal de Saúde conta com quatro equipes volantes que estão realizando a aplicação das primeiras e segundas doses. Para dar andamento ao processo de vacinação, excepcionalmente neste sábado, (dia 13), os idosos acamados continuarão sendo vacinados.

A secretaria quer ampliar a imunização para outras pessoas acamadas, de qualquer idade, conforme plano de vacinação anterior, mas ainda depende do envio de novas remessas de vacinas para efetivar a imunização em acamados.