Representantes do Instituto Brasileiro de Análises Clínicas (Ibanc), em Seropédica, foram denunciados no Ministério Público do Rio (MPRJ), por crime contra a administração pública. Segundo a denúncia, os representantes, identificados como Maurício e Viviane, vem visitando unidades do laboratório municipal e abordando funcionários, informando que a partir do final de março assumirão o serviço.

Na última semana, a responsável pelo Fundo Municipal de saúde de Seropédica, informou a funcionários que a empresa IBANC, assumiria o serviço de análises clínicas no município. Entretanto, já existe uma empresa que presta serviços de análises clínicas e nenhum novo processo licitatório foi iniciado até o momento.