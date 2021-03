A Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social, constituída na última semana de fevereiro na Câmara de Vereadores de Volta Redonda, se encontrou com a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, na manhã desta terça-feira (dia 16). A reunião foi o primeiro ato do grupo de parlamentares que compõem a comissão, o presidente Jari Oliveira (PSB), o relator Paulo Conrado (DC) e o membro, Sidney Dinho (Patriota).

De acordo com Jari, durante o encontro foram discutidos os serviços de saúde oferecidos à população da cidade. “O contato diário com os moradores nos permite conhecer os problemas enfrentados e escutar queixas recorrentes. Baseados nisso, elaboramos uma pauta com seis assuntos principais”, contou Jari.

Os três vereadores trataram da disponibilidade de leitos para tratamento da Covid-19 na Rede Municipal de Saúde; o planejamento para aplicação de vacinas contra a doença; a falta de médicos na rede; a realização de cirurgias eletivas e a marcação de exames de custo elevado, além da demora no agendamento de consultas com alguns especialistas.

“Obedecendo o papel do vereador de fiscalizar o poder executivo e ser o porta voz da população, conversamos com representantes da Secretaria Municipal de Saúde para conhecer a real situação do atendimento oferecido à população neste momento e levar as principais reclamações”, falou Jari.