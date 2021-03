A Câmara Municipal de Volta Redonda passou na tarde de quinta-feira (dia 19) por uma sanitização, realizada pela Imuni Astro, empresa com 30 anos de experiência no mercado de imunização e limpeza, com sede na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac, há mais de duas décadas.

O atual presidente do Legislativo, vereador Nilton Alves de Faria, o “Neném”, tem seguido, rigorosamente, as normas de acordo com a OMS e o que preconiza a Secretaria de Saúde Municipal, para garantir condições de trabalho aos servidores e proteger a todos da Covid-19.

De acordo, com Ana Cecília, administradora da Imuni Astro, a sanitização é segura, os produtos usados não mancham e nem são tóxicos, permitindo que os servidores voltem aos locais de trabalho após 15 minutos da aplicação. Ainda segundo Ana Cecília, o produto garante que 99% dos vírus e bactérias são exterminados. Há necessidade de sanitizar o local uma vez por semana.