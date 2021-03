O engenheiro e empresário Mauro Campos está comemorando os 35 anos de sua empresa, a Aceplan, líder no mercado de imóveis residenciais na região, fazendo o que construiu o sucesso de sua empresa: imóveis que realizam o maior sonho dos brasileiros, o da casa própria.

Com mais de dois mil apartamentos entregues e 264 unidades em andamento no Jardim Mariana Esmeralda, e mais dois lançamentos programados para este ano, a empresa conta com firmes parcerias com a Caixa Econômica Federal, instituição que opera o programa “Casa Verde e Amarela”, do governo federal, para disponibilizar a oportunidade de aquisição de imóveis com o uso das condições especiais de financiamento e o aproveitamento de subsídios que tornam esse sonho possível.

Mauro sabe que a economia atravessa um momento difícil, mas vê nesses obstáculos uma oportunidade de crescimento: “Trabalhando com seriedade e respeito aos nossos mutuários, vamos superar a crise gerada pela pandemia. Com muito planejamento, estaremos prontos para aproveitar as chances que a retomada econômica vai gerar”, afirma.

Mauro acrescenta que, embora não seja possível dizer com certeza quando a pandemia será superada, é certo que isso ocorrerá: “O que podemos fazer para enfrentar a pandemia, no momento, é tornar nosso ambiente o mais seguro possível para colaboradores, parceiros e clientes. Mas temos confiança em que essa dificuldade vai passar, da mesma forma como sabemos que outras surgirão. Nossa solução sempre será o trabalho sério, honesto acima de tudo e a qualidade de nossos imóveis, atingida de forma a mantê-los acessíveis para a maioria da população”.