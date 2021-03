Um homem identificado como Thiago Roque Pereira, o “Castor”, de 26 anos, foi morto com tiros na cabeça, na Rua Djalma Gomes Martins, no Morro do Batista, em Resende. O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (dia 17). Não foram localizadas testemunhas do homicídio.

Segundo o Batalhão da PM em Resende, Thiago tinha passagens na polícia como suspeito de tráfico, homicídio qualificado e roubo. No dia 14 de janeiro deste ano, Thiago foi preso pela Polícia Militar, pois havia contra ele um mandado judicial em aberto. No entanto, ele já estava novamente em liberdade.