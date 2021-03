Um jovem de 18 anos, identificado como Wesley da Silva Lourenço, foi assassinado na tarde desta quarta-feira (dia 24), em Pinheiral. A avó dele, Geni de Fátima Luiz Rodrigues, de 62 anos, foi ferida. O crime ocorreu num bar de propriedade de Geni, localizado na Rua Juvenal Xavier Botelho, no bairro Varjão.

Segundo apurado pela PM junto a testemunhas, homens encapuzados invadiram o estabelecimento já atirando contra o rapaz. Ele morreu no local. Geni foi atingida na perna e socorrida no pronto socorro do Hospital Municipal Aurelino Barbosa. Até o momento, não há suspeitos do crime.