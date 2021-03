A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (dia 26), a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro 2021. Único representante do Estado do Rio de Janeiro na competição, o Volta Redonda estreia fora de casa, contra o Altos-PI.

O Voltaço terá mais um obstáculo a superar nesta temporada: a distância. É que a migrou para o grupo A, com isso terá como adversários na primeira fase equipes das regiões Norte e Nordeste do país, além do Tombense (MG). Os grupos foram divididos seguindo direcionamento geográfico.

A competição tem início marcado para 29 de maio e deve terminar no dia 21 de novembro. Na segunda rodada, o Tricolor de Aço recebe o Manaus-AM.

Neste ano, a Série C repetirá o mesmo formato estabelecido em 2020. Os 20 clubes foram divididos em dois grupos, com dez times cada. Na Primeira Fase, as equipes se enfrentam dentro do próprio grupo em turno e returno.

Ao fim das 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave se classificam para dois quadrangulares. Os times se enfrentam dentro de seus grupos em ida e volta. Os dois melhores colocados de cada chave conquistam o acesso para a Série B em 2022 e os líderes avançam para a disputa da final, também em ida e volta.

Confira como ficaram os grupos:

Grupo A

Altos-PI

Botafogo-PB

Ferroviário-CE

Floresta-CE

Jacuipense-BA

Manaus-AM

Paysandu-PA

Santa Cruz-PE

Tombense-MG

Volta Redonda-RJ

Grupo B

Botafogo-SP

Criciúma-SC

Figueirense-SC

Ituano-SP

Mirassol-SP

Novorizontino-SP

Oeste-SP

Paraná-PR

São José-RS

Ypiranga-RS