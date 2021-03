Em uma live realizada na tarde deste sábado (dia 27), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM), revelou que na próxima segunda-feira (dia 29), os representantes da região Sul Fluminense farão uma reunião online com o governador Cláudio Castro, para discutir novas medidas de contenção à Covid-19. Apesar dos cinco novos leitos de UTI, Drable não descarta o fechamento das atividades comerciais se os índices de isolamento não aumentarem.

“Se preciso, vamos fechar tudo. Cada um precisa ter comprometimento. Mas enquanto não tivermos pelo menos 70% do público-alvo vacinado, estaremos em perigo”, pontuou Rodrigo, que continuou. “A ultima coisa que eu queria era fechar o comércio, não por temer o desgaste político, mas por causa das consequências que as pessoas vão ter”.

O prefeito ainda acrescentou que devido ao desrespeito as determinações do decreto do “feriadão”, bares e restaurantes deverão funcionar em sistema de delivery ou take away, que é buscando a comida no local, durante todo o domingo (dia 28). A reunião com o governador também servirá para discutir a situação desses estabelecimentos. “Ontem, os fiscais percorreram a cidade e muitos comerciantes não estavam cumprindo as determinações do decreto. Foram fechados. Nosso esforço agora é para salvar vidas. O patrimônio se reconstrói, mas a vida não”, completou.