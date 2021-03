O início da manhã desta segunda-feira (dia 29) foi de idosos se aglomerando ao esperar pela vez de serem vacinados contra a Covid-19 em algumas unidades básicas de saúde de Volta Redonda. Em fotos é possível ver, por exemplo, pessoas em filas com pouco distanciamento na porta da UBS Monte Castelo.

A vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira é para idosos e outras pessoas do grupo prioritário da campanha, que tomaram primeira dose até a data de 8 de março, e ainda não fizeram a segunda dose. Também as pessoas que tinham a segunda dose marcada nos dias 25 e 26 de março, e que não foram vacinadas.

Sugestão

Para evitar a aglomeração de pessoas na porta das unidades de saúde, o vereador Renan Cury (Solidariedade) propôs à secretaria municipal de Saúde que Volta Redonda adote o sistema “drive-thru” na vacinação de idosos. Uma alternativa seria concentrar o serviço no amplo complexo da Ilha São João. Outros municípios, como Barra Mansa, já aderiram a esse tipo de serviço.

Até o momento, porém, o Palácio 17 de Julho segue optando pela oferta do imunizante apenas nos postos da rede pública. Na Cidade do Aço, a aplicação da segunda dose acontece nas 46 UBS) e da UBSF, de 9 até às 16h. É necessário levar um documento de identidade ou cartão do SUS.

Presidente regional da Abrasel alerta proprietários de estabelecimentos de alimentação para possível fechamento por 7 dias

A possibilidade iminente de fechamento por sete dias de alguns setores da economia de Volta Redonda levou o presidente da Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), José Fardim, a emitir nota orientando aos proprietários de estabelecimentos de alimentação fora do lar que “sejam cautelosos nas compras e nas suas decisões que possam gerar despesas neste momento”.

Fardim citou os dados críticos registrados no domingo (dia 28) de capacidade dos hospitais, número de pessoas infectadas e de mortes. Segundo o Painel Coronavírus, da secretaria de Estado de Saúde, Volta Redonda já registrou 549 mortes, portanto, 13 a mais do que o divulgado ontem pela Prefeitura.

O dirigente da Abrasel criticou “o comportamento social inadequado, e outros fatores que contribuem para piorar neste momento”. Com discurso pessimista, José Fardim disse que tudo sinaliza que o Governo Municipal “terá que tomar a difícil decisão de fechar por sete dias a cidade, funcionando apenas as atividades essenciais – padaria, farmácia, supermercados e postos de combustível”.

Ele afirmou que está acompanhando o momento, porém alertou para que todos comecem a admitir esta provável paralização a partir de amanhã (ou seja, nesta segunda-feira). “Com isso, sejam cautelosos”, sugeriu.

Até a publicação desta reportagem, o Palácio 17 de Julho não tinha se pronunciado oficialmente sobre a possibilidade de estender as medidas para evitar o avanço do novo coronavírus. Segundo a Folha do Aço apurou, o prefeito Neto (DEM) estaria resistente a determinar o fechamento de setores do comércio. Uma definição deve acontecer na tarde de hoje, após uma reunião marcada para às 15h.