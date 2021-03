“Tendo em vista que, apesar dos grandes esforços envidados pelo executivo local, a capacidade hospitalar do município é insuficiente para o atendimento da demanda no atual cenário de descontrole da doença e exponencial aumento do número de casos em todo o país”. Com este entendimento, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro solicitou ao departamento de epidemiologia da secretaria de Saúde de Barra Mansa que apresente relatório circunstanciado da pandemia no município.

Na notificação, publicada nesta segunda-feira (dia 29), a promotora Vanessa Cristina Gonzalez, da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva requer informações sobre a regressão de faixa do município, indicando o prazo e as condições suficientes para permitir o retorno das atividades aos níveis de segurança.

O documento do MPRJ considera que a ocupação dos leitos de UTI destinados à covid-19 do sistema de saúde do Município ultrapassou o patamar de 50% estabelecido no acordo homologado na 1ª Vara Cível de Barra Mansa. Com isso, foi requerida a intimação da Prefeitura, para que, no prazo máximo de 24 horas, edite novo decreto restringindo as atividades, “mantendo o funcionamento estritamente das atividades essenciais”.

No último domingo (dia 28), a ocupação dos leitos de UTI destinados à Covid-19 do município de Barra Mansa, mesmo após a ampliação de cinco leitos na Santa Casa de Misericórdia, alcançou a ocupação de 77% e de 92% nesta segunda-feira. Segundo o MPRJ, a situação é alarmante, isso porque o que resta de vagas “se mostra insuficiente de acordo com a velocidade do aumento do número de internações na última semana”.