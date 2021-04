A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, recebeu nesta sexta-feira (dia 2), 8.680 doses de vacina contra a Covid-19, sendo somente 150 vacinas destinadas à primeira dose e as demais destinadas à segunda dose. Foram recebidas 7.940 doses de Coronavac e 740 doses de AztraZeneca.

Segundo a coordenadora de imunização do município, Marlene Fialho, as vacinas serão utilizadas para garantir o ciclo de imunização completo naqueles que já receberam a primeira dose. “É com muita emoção que recebemos essas doses hoje no município. Ficamos muito felizes de saber que temos a vacina para garantir a segunda dose de tanta gente e se Deus quiser, no recebimento de mais doses vamos poder vacinar cada vez mais pessoas e imunizar a todos’. Afirmou Marlene.