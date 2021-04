O acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (dia 5), na Rodovia dos Metalúrgicos, resultou em uma vítima fatal e outros dois feridos. A vítima foi identificada como Wander Sullivan Monteiro, de 32 anos. Wander estava em um carro que se envolveu na colisão. Um caminhão-baú que se chocou contra uma árvore também se envolveu no acidente.

Os feridos foram identificados como Anderson de Andrade Pereira, de 40 anos, e Renato Nunes da Silva, de 32. Os dois não se feriram gravemente e se encontram em observação no Hospital São João Batista.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. O trânsito no local fluía com lentidão até o momento desta publicação