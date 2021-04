O atacante Alef Manga, artilheiro do Campeonato Carioca e um dos destaques do Volta Redonda na atual temporada foi oferecido algumas vezes ao Flamengo, segundo apurou o jornalista Wesley Ramon, do site Urubu Interativo, que entrou em contato com um dirigente do Rubro-negro carioca. “O jogador foi oferecido algumas vezes, mas não estamos contratando ninguém”, revelou o dirigente que preferiu não se identificar.

Em 2021, ao contrário dos dois anos anteriores, o Flamengo não foi ao mercado de transferências com o ímpeto de adquirir muitos reforços. Contratou apenas o zagueiro Bruno Viana, que estava no Braga, time da primeira divisão portuguesa. Segundo o mesmo dirigente, por enquanto, o clube não fará mais investimentos.

Aos 26 anos, Alef Manga está em sua segunda temporada pelo Voltaço e vem vivendo o melhor momento de sua carreira. O atacante tem nove jogos disputados e nove gols marcados neste ano. Ao todo, em seus dois anos atuando no Tricolor de Aço, entrou em campo 18 vezes e assinalou 15 gols.

Antes de chegar ao Tricolor de Aço, passou por clubes como Jabaquara, de São Paulo, Coruripe, de Alagoas, e Resende, um dos grandes rivais do Voltaço na região Sul Fluminense. Foto: André Moreira/VRFC