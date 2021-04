O programa Que Seja Doce, exibido na segunda-feira (dia 5), teve um sabor especial com a vitória da volta-redondense Carolina Guzzo, de 38 anos. Junto com Thayna Mendes, ela levou o prêmio por fazer o doce mais saboroso do episódio.

Carolina é filha do PC do Saae e da Thetis, estudou no Colégio Macedo Soares e se formou em Farmácia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, e chegou a exercer a profissão no Rio de Janeiro. A paixão por doces, no entanto, falou mais alto e a fez largar a profissão e se dedicar a diversos cursos na área.

O prêmio do programa, que teve como tema a culinária do Pantanal, trouxe o reconhecimento pelo esforço e dedicação.