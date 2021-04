Volta Redonda tem um novo decreto estabelecendo medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. O documento foi editado nesta terça-feira (dia 13) pelo prefeito Neto (DEM) e tem validade a partir de quarta-feira (dia 14).

O decreto reduzindo as medidas o ocorre no momento em que Volta Redonda tem 91% dos leitos de UTI da rede pública ocupados e 65% da rede privada. De acordo com a Prefeitura, até agora são 649 mortes confirmadas. Pela classificação da secretaria estadual de Saúde, Volta Redonda está na bandeira vermelha.

Entre as mudanças está a definição de novos horários para os estabelecimentos comerciais de acordo com as atividades. Confira abaixo: