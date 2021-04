Um homem, identificado apenas como “Gugu”, de 25 anos, foi preso, nesta terça-feira (dia 13), por policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, por agredir e ameaçar a ex-companheira. Contra Gugu, que foi detido no local conhecido como Predinhos, no bairro Candelária, havia um mandato de prisão preventiva.

Segundo a delegada Juliana Rodrigues, Gugu teria agredido e ameaçado com uma arma sua ex-mulher, que registrou boletim de ocorrência, no dia 25 de março. Ao saber do registro, o homem voltou a ameaçar e agredir a vítima, exigindo que ela retirasse a denúncia. Após a primeira ocorrência, o Deam já havia solicitado a prisão preventiva do agressor à Justiça, que não acatou o pedido.

Gugu, que tem anotações criminais por tráfico e roubo, foi levado à delegacia de Volta Redonda, onde ficará a disposição da Justiça.