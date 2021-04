A Polícia Militar prendeu em Barra Mansa, no fim de semana, Gilson Francelino Cândido, de 41 anos, conhecido como “Zóio de Vidro”. Ele é apontado pela Polícia Civil como autor do assassinato de sua companheira, Beatriz Silva Gonzaga, de 25 anos, no dia 1º deste mês, no bairro Cantagalo, em Três Rios. Contra Gilson havia dois mandados de prisão expedidos pela Justiça, um por violência doméstica e outro pelo feminicídio.

Após o crime, ele se refugiou em Barra Mansa, sendo localizado no bairro Saudade depois de uma troca de informações entre o batalhão da PM de Três Rios e o batalhão de Volta Redonda. Segundo os policiais que o prenderam, Gilson tentou fugir, mas a casa estava cercada.

Segundo informações da Polícia Civil de Três Rios, ele e a companheira estavam sob efeito de drogas quando, numa crise de ciúmes, Gilson atirou duas vezes na cabeça de Beatriz, à queima-roupa. Ele deve ser encaminhado hoje para o sistema prisional do estado.