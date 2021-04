Uma dupla voltarredondense levou o prêmio da melhor sobremesa no programa Que Seja Doce, do canal GNT, na noite de terça-feira (dia 13). Vitor Mello e Philipe Reis venceram com um doce para o episódio “Mata Atlântica”.

Em suas redes sociais, o confeiteiro Philipe Reis agradeceu a torcida. “Foi um programa leve de gravar, apesar de dois dias intensos, Carlos e Jeanne foram super companheiros de episódio. E ouvir da Carole (jurada do programa) pedindo para voltarmos no dia seguinte foi demais]”, escreveu.

Vitor Mello também comentou a participação no programa. “Agradeço a Deus pela oportunidade e pelo meu brother que a cozinha colocou na minha vida. Sempre digo que o Philipe é um artista da confeitaria (além de blogger). Uma honra poder participar do programa. Os jurados são muito gente boa, e feras demais no que se propõem a fazer”, publicou em seu perfil do Instagram.

Foto: Divulgação