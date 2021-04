Um adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada do domingo (dia 18), em Volta Redonda, ao ser flagrado com um revólver calibre 32 na cintura. O menor estava em uma motocicleta Honda Fan preta, abordada na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado.

Segundo a Polícia Militar, também foram apreendidas com ele 11 munições, seis no tambor da arma e as demais em seu bolso. Ele portava também R$ 280. De acordo o registro da ocorrência, o menor admitiu praticar tráfico de drogas no bairro Sessenta e que o dinheiro era proveniente do tráfico.

Na mesma motocicleta estava um jovem de 22 anos, com passagens por tráfico, mas nada de ilegal foi encontrado com ele. Foto: Polícia Militar