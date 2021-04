Pinheiral recebeu no último domingo (dia 18), nova remessa de vacinas contra a Covid-19 e avançou a imunização em mais uma faixa etária. Foram entregues as equipes da Vigilância Sanitária 420 doses da Astrazeneca e 390 doses da Coronavac para vacinação de idosos de 61 e 62 anos.

Os idosos a serem vacinados devem comparecer às Unidades de Saúde conforme agendamento prévio feito pelas equipes responsáveis. Todos os critérios de vacina e imunização, como público-alvo, quantidade de doses disponibilizadas e idades são previamente estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Sobre a vacinação de pessoas para a segunda dose da Coronavac, a Secretaria de Saúde de Pinheiral aguarda a próxima remessa para completar o esquema vacinal. Devido ao quantitativo que foi enviado pelo Ministério da Saúde, a vacina não foi suficiente para contemplar todos os idosos que aguardam a segunda dose. De acordo com a Norma Técnica, do Ministério da Saúde, os municípios não podem guardar vacinas para realizar a segunda dose. A cada remessa recebida tem a quantidade e destinação definida por eles. É importante destacar que os idosos que estão nesta faixa etária e não possuem cadastro nas Unidades de Saúde do seu bairro, devem regularizar a situação para que as equipes entrem em contato para agendamento e recebimento da vacina.

O secretário de Saúde, Everton Alvim, disse que fica ainda mais otimista a cada nova remessa de vacina que chega ao município. “Estamos ampliando a faixa-etária e atendendo a mais pessoas a cada semana com a chegada de novas remessas das vacinas. Isso nos deixa muito confiantes”, frisou, ao destacar que a vacinação no município segue o Plano Nacional de Imunização (PNI), definido pelo Ministério da Saúde.