A Polícia Rodoviária Federal recuperou, neste domingo (dia 18), na Via Dutra, na altura do distrito de Floriano, um Nissan Kicks roubado. O veículo foi localizado após uma denúncia de direção perigosa e foi abordado no km 286, na pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, o motorista estava parado no acostamento e, ao notar a aproximação dos agentes, arrancou em alta velocidade. Ele parou um quilômetro depois, abandonou o veículo e entrou em uma área de mata, não sendo encontrado pelos policiais.

Ainda de acordo com a PRF, o veículo, avaliado em pouco mais de R$ 90 mil, está com uma marca de tiro na porta traseira direita. Durante a inspeção, eles descobriram ainda que se tratava de um clone. O veículo original é da mesma marca, modelo e cor, do ano de 2020, com registro de roubo no dia 5 de janeiro deste ano, na cidade do Rio de Janeiro. Foto: PRF